The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0109736824 CIF EUROMORTGAGE 10-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DG4UE02 DZ BANK IS.A881 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEZ7 DZ BANK IS.A880 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0B0H1 DEKABANK DGZ IHS.7247 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2CB5 LB.HESS.-THR.0511B/008 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4TB2 HSH NORDBANK ZS 28 14/19 BD00 BON EUR N

CA SH6A XFRA DE000SHFM188 SCHLW-H.SCHATZ.12/19 A1 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1933001031 EIB 19/22 FLR BD00 BON GBP N

CA XFRA CH0148606079 CAISSE REF.HAB 12-19 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000DK9FU65 DEKABANK DGZ IHS.6465 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0W73 LB.HESS.THR.CARRARA06B/13 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4EG6 LB.HESS.THR.CARRARA04H/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM303 SCHLW-H.SCHATZ.13/19 A1 BD01 BON EUR N

CA XFRA US24702RAM34 DELL INC. 2040 BD01 BON USD N

CA XFRA USG6935LAB92 PARK AERO.HLDG 17/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1934739209 LLOYDS BANK 19/22 MTN FLR BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1195286072 WORLD BK 15/19 MTN BD02 BON RUB N

CA BMO XFRA DE0005247308 MONINGER HOLDING AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA AICB XFRA DE000A0RHDC7 AVANA I.T. E. C. A.KL.R FD00 EQU EUR N

CA OPJP XFRA LU0099590506 TOP TEN CLASSIC FCP R FD00 EQU EUR N

CA WZFV XFRA LU1589902375 MS - GLOBAL ONE AM FD00 EQU EUR N