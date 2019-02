The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB3YM4 LB.HESS.THR.CARRARA02O/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12700 LBBW STUFENZINS 19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB127V2 LBBW STUFENZINS 19/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB127W0 LBBW STUFENZINS 19/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB127X8 LBBW STUFENZINS 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB127Y6 LBBW STUFENZINS 19/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB127Z3 LBBW STUFENZINS 19/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA ES0000012E69 SPANIEN 19/35 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013406154 AXA EUR SCF 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US2027A1KB26 COM.BK AUST.19/24MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA US2027A1KC09 COM.BK AUST. 19/24 FLRMTN BD02 BON USD N

CA XFRA US87938WAX11 TELEFON.EMI. 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128286F22 USA 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA USQ98229AN94 WOODSIDE FIN 19/29 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1958300375 REXEL 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1958616176 AKTIA BK 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1958646082 COLGATE-PALM 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1958648294 COLGATE-PALM 19/34 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1958655745 HEIMST.BOST. 19/23 MTN BD02 BON EUR N

CA 28U XFRA CA5368731025 LITHOQUEST DIAMOND INC EQ00 EQU EUR N

CA CBUE XFRA IE00BGPP6473 ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH EQ00 EQU EUR Y

CA IBB1 XFRA IE00BGPP6697 ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH EQ00 EQU EUR Y

CA VML0 XFRA CA9230102019 VENTURA CANNABIS+WELLN. EQ01 EQU EUR N

CA KRY0 XFRA FI4000369657 GLASTON OYJ EQ01 EQU EUR N