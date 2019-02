FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

KY6 XFRA US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS DL-01 0.088 EUR

JHY XFRA US4262811015 JACK HENRY + ASS. DL -,01 0.351 EUR

HYVN XFRA US4208772016 HAYNES INTL (NEW) DL-,01 0.193 EUR

2BH XFRA US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 0.351 EUR

GAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.228 EUR

GAH XFRA US3635761097 GALLAGHER , A.J. DL 1 0.377 EUR

EBA XFRA US2786421030 EBAY INC. DL-,001 0.123 EUR

DOD XFRA US25746U1097 DOMINION ENERGY INC. 0.805 EUR

GUIA XFRA US25243Q2057 DIAGEO PLC ADR/4 LS -,25 1.201 EUR

OYC XFRA US2473617023 DELTA AIR LINES INC. 0.307 EUR

4DH XFRA US2358252052 DANA INC. DL -,01 0.088 EUR

UBQ XFRA US2296691064 CUBIC CORP. 0.118 EUR

TI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.092 EUR

KIJ XFRA US20605P1012 CONCHO RESOURCES DL-,001 0.110 EUR

PS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.088 EUR

CM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.632 EUR

CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.044 EUR

CH1A XFRA US12541W2098 C.H. ROB. WORLDWIDE NEW 0.439 EUR

C67 XFRA US12503M1080 CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 0.272 EUR

BA3 XFRA US1143401024 BROOKS AUTOMATION DL-,01 0.088 EUR

BGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.149 EUR

BTL XFRA US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.167 EUR

NCB XFRA US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.132 EUR

BL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.088 EUR

ZEGA XFRA US0463531089 ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR 0.834 EUR

AB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.149 EUR

OWQ XFRA US0389231087 ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01 0.237 EUR

ANL XFRA US0326541051 ANALOG DEVICES INC.DL-166 0.474 EUR

LQZ1 XFRA TH0796010R11 THAI OIL -NVDR- BA 10 0.032 EUR

LQZ XFRA TH0796010013 THAI OIL PCL -FGN- BA 10 0.032 EUR

IM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.010 EUR

H6W XFRA GB00B0MTC970 HARGREAVES SERVICES PLC 0.032 EUR

ZEG XFRA GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 1.716 EUR

GUI XFRA GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185 0.305 EUR

PIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.167 EUR