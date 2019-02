FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DLSF XFRA TH0528010Z18 DELTA EL.TH.PCL-FGN- BA 1 0.064 EUR

NVAW XFRA TH0528010R18 DELTA EL.TH. -NVDR- BA 1 0.064 EUR

NVP5 XFRA TH0219010R14 TIPCO ASPH. -NVDR- BA 1 0.008 EUR

3HJ XFRA SG1W27938677 LIPPO MALLS IND.RET.TRUST 0.002 EUR

EJXB XFRA SE0000163628 ELEKTA AB B SK 2 0.066 EUR

DLY XFRA NL0009434992 LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 0.878 EUR

7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A. 0.438 EUR

NDA XFRA DE0006766504 AURUBIS AG 1.550 EUR

SM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY 0.281 EUR

PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.031 EUR

IMP XFRA CA4530384086 IMP. OIL 0.127 EUR

ORL XFRA AU000000ORG5 ORIGIN ENERGY LTD. 0.063 EUR

BH5 XFRA AU000000BSL0 BLUESCOPE STEEL LTD. 0.038 EUR

HQK XFRA AU000000BLD2 BORAL LTD 0.082 EUR

BDJ XFRA AU000000BEN6 BENDIGO + ADELAIDE BK LTD 0.220 EUR

7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.132 EUR

3L1 XFRA US5663301068 MARCUS CORP. DL 1 0.140 EUR

TPY1 XFRA TH0219010Z14 TIPCO ASPHALT -FGN- BA 1 0.008 EUR

2TS XFRA US88677Q1094 TILE SHOP HLDGS DL-,0001 0.044 EUR

M5C XFRA AU000000MCP2 MCPHERSON'S LTD 0.038 EUR

0GI XFRA AU000000GMA5 GENWORTH MORTG.INS.AUSTR. 0.057 EUR

1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 0.132 EUR

14M XFRA US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCT. MI 0.878 EUR

S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 1.975 EUR

GAX XFRA US3614481030 GATX CORP. DL-,625 0.404 EUR

WJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 0.044 EUR

6MM XFRA AU000000SXL4 SOUTHERN CROSS MEDIA GRP 0.024 EUR

19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.272 EUR

2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.237 EUR

W02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.219 EUR

A5V XFRA AU000000ALU8 ALTIUM LTD. 0.101 EUR

96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.219 EUR

XFRA XS1807511909 AG F.UMSATZF. 18/19FLRMTN

KSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.053 EUR

3E7 XFRA US30034W1062 EVERGY INC. 0.417 EUR