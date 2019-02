FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BCY2 XFRA US06738E2046 BARCLAYS PLC ADR/4 LS-,25

VH1 XFRA KYG9361X1043 VIETNAM HOLDING LTD.

BCY XFRA GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25

I5S XFRA GB0001528156 INTERSERVE LS 0,001

KRY XFRA FI0009010219 GLASTON OYJ

SPPI XFRA IE00BYSZ5W11 SPDR B.B.3-7Y.E.C.B.U.ETF

SPP5 XFRA IE00BYSZ5S74 SPDR B.B.5-7Y.US T.B.UETF

SYB6 XFRA IE00BYSZ5Y35 SPDR B.B.5-7Y.E.G.B.U.ETF

XFRA CA9230101029 VENTURA CANNABIS+WELLN.

RLXA XFRA GB00BZ1MJW42 POLEMOS PLC LS-,01

NNWN XFRA US6315122092 NASPERS N ADR/ 1/5 NEW