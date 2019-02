DJ Go Cobalt Mining Corp.: Neue Sensationsakquise! Go Cobalt jetzt auch mit Nickel, Palladium und Platin Projekt! Neubewertung wird bald erfolgen!

DGAP-Media / 2019-02-28 / 07:22 *Anlass des Berichts: Update* *Unternehmen: *Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] *Kursziel mittelfristig: 1,00 EUR* *Kursziel langfristig: 1,50 EUR Neue Sensationsakquise! Go Cobalt jetzt auch mit Nickel, Palladium und Platin Projekt! Neubewertung wird bald erfolgen!* Sensationelle Nachrichten veröffentlichte soeben unser kanadischer Rohstoff Top-Pick Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1]. Nachdem das Unternehmen bereits hervorragende Projekte im Bereich Kupfer-Kobalt (Monster Projekt) und Vanadium (Barachois Projekt) erworben hat, konnte Go Cobalt nun auch ein äußerst vielversprechendes Nickel, Palladium und Platin Projekt seinem Portfolio hinzufügen. Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] ist damit im Bereich der Batteriemetalle das am besten aufgestellte Explorationsunternehmen in ganz Kanada. *Die wichtigsten Punkte der neuen Akquise:* Das neue erworbene Gebiet umfasst 40 Claims mit einer Fläche von über 2.000 Hektar. Das in der kanadischen Provinz Quebec liegende Gebiet ist über den Luft- und Straßenweg sehr gut zu erreichen. In den 90er Jahren wurden durch Schürfgräben mehrere Anomalien nachgewiesen, die mit einer Sulfidvererzung in Zusammenhang stehen und ein großes Potenzial für eine ausgedehntere Vererzung beinhalten. Die Gehalte liegen bei bis zu 0,72 % Nickel, >2 % Kupfer, 0,14 % Kobalt, 361 ppb Gold, 147 ppb Platin und 220 ppt Palladium. *Go Cobalt mit allen wichtigen Batteriemetallen im Portfolio* Durch die neue Akquise hat Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] nun alle für die Herstellung von Batterien und Akkumulatoren benötigten Metalle im Besitz. Dies ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für ein so junges Rohstoffexplorationsunternehmen. Die Nachfrage nach Kobalt und Vanadium, aber auch für Nickel und Kupfer wird durch die Entwicklung neuer Vanadium Batterien und den Bau von großen Lithium-Ionen-Batterieproduktionsstätten in den kommenden Jahren erheblich zunehmen. Auch die bereits nachgewiesenen Gehalte der einzelnen Metalle, lassen auf durchweg sehr gute Gebiete schließen, die sich Go Cobalt (WKN A2JN3N) frühzeitig sichern konnte. Die in Kürze erwarteten Explorationsergebnisse werden diese Ergebnisse noch weiter bestätigen. Go Cobalt (WKN A2JN3N) ist unserer Meinung nach einer der am besten aufgestellten Rohstoffexplorer weltweit. Das Unternehmen hat sich in kürzester Zeit durch geschickte Akquisitionen ein sehr breites Portfolio für die äußerst nachgefragten Batteriemetalle gesichert. Sollten die Ergebnisse der geplanten Explorationsprogramme die Gehalte der einzelnen Rohstoffe bestätigen ist eine Neubewertung nur eine Frage der Zeit. Wir gehen von einem Kurs von über 1,00 CAD aus. Daher bietet sich jetzt noch die einmalige Chance, bei dieser tollen Story dabei zu sein! Ergebnisse bereits in wenigen Woche erwartet!* Unser kanadischer RohstoffexplorerGo Cobalt (WKN A2JN3N) [1] gibt bekannt, dass aktuell für 2019 weitreichende Explorationsarbeiten sowohl auf dem Kupfer-Kobalt Gebiet Monster als auch auf dem Vanadium Projekt Barrachois vorbereitet werden. *Zusammenführung von historischen und aktuellen Daten hilft bei Planung des beginnenden Bohrprogramms* Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] wird unter anderem historische Gravitationsdaten der Monster Liegenschaft neu aufbereiten lassen. Diese Daten werden mit den im Jahr 2018 neu gesammelten hochauflösenden Elevationsdaten zusammengeführt. Des Weiteren soll Anfang 2019 eine umfassende detaillierte Gravitationsuntersuchung durchgeführt werden. Diese Untersuchung soll die bereits 2018 aus luftgestützten magnetischen und radiometrischen Erkundungen erhaltenen Daten bestätigen. Dadurch können nun viel spezifischere Zielgebiete für das beginnende Bohrprogramm abgesteckt werden. Eine geologische Kartierung und Beprobung der geophysikalischen Anomalien werden ebenfalls im Monster Gebiet durchgeführt werden. Auch für das Vanadium Projekt auf dem vor kurzem erworbenen Barrachois Gebiet, wird Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] historische Daten mit seinen 2018 erhobenen Daten zusammenführen. Da die Vererzung nahe der Oberfläche liegt und das Gebiet über Straßen gut erreichbar ist, wird im Sommer 2019 ein weiteres Feldprogramm gestartet. *Feldprogramm auf Monster Liegenschaft mit führendem Geologen beginnt in Kürze* Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] trifft aktuell Vorbereitungen für ein großangelegtes Feldprogramm auf dem Monster Gebiet. Hierfür konnte mit Rodrigo Diaz ein Geologe mit über 28 Jahren Berufserfahrung unter anderem bei Phelps Dodge, Rio Tinto oder Codelco gewonnen werden. Herr Diaz ist speziell in der Exploration von IOCG ("IOCG", Eisenoxid-Kupfer-Gold-Lagerstätte) Lagerstätten ein ausgewiesener Fachmann. Er wird mit seinem Team die Zielgebietsentwicklung für das Bohrprogramm auf der Monsterliegenschaft durch Remote Spectral Geology (RSG)-Daten fortsetzen. Zusätzlich prüft Go Cobalt den Einsatz neuer passiver EM-Erkundungsmethoden. Diese Erkundungsverfahren könnten bestimmte Eigenschaften darstellen, die mit großen IOCG-Lagerstätten in Zusammenhang stehen Für die Explorationsarbeiten im Yukon, wird Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] zusätzliche Fördermittel der Regionalregierung in Anspruch nehmen können. Dadurch können anfallende Kosten der Explorationsarbeiten beglichen werden, ohne auf die eigenen finanziellen Reserven zurückgreifen zu müssen. Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] treibt das Explorationsprogramm für 2019 massiv voran. Wir erwarten sowohl für das Kupfer-Kobalt Projekt Monster als auch für das Vanadium Projekt Barrachois herausragende Explorationsergebnisse in den nächsten Monaten. Ein Anstieg vom jetzigen Kursniveau ist nur eine Frage der Zeit, langfristig erwarten wir deutlich höhere Kurse von über 1,00 CAD (ca. 0,70 EUR). Nutzen Sie jetzt die Chance, ihren Einsatz schon innerhalb relativ kurzer Zeit zu vervielfachen. Verpassen Sie es daher nicht, sich auf diesem noch günstigen Niveau zu positionieren. Management kauft zusätzliche Aktien - Kupferpreis seit Jahresbeginn um +10% gestiegen! Neuer Aufwind für Go Cobalt! Erst letzte Woche haben wir Ihnen ein kurzes Update zu unserem Top-Pick Go Cobalt (WKN A2JN3N) gegeben. Nachdem die Preise gerade für Industriemetalle wie Kobalt oder Vanadium im letzten Jahr stark unter Druck geraten sind, erleben wir seit Jahresbeginn eine leichte Erholung der Kurse. Gerade das für die Industrie so wichtige Kupfer konnte seit Jahresbeginn um +10 % dazugewinnen! Grund dafür sind die stark geschrumpften Kupfer Reserven in China und die durch das chinesische Konjunkturprogramm wieder anziehende Nachfrage nach dem roten Metall. Die Nachfrage ist bereits 2018 um 6 % gestiegen. Fehlende Investitionen der Kupferminenbetreiber haben zusätzlich zu einer Reduzierung des Kupferangebots geführt. Laut dem International Wrought Copper Council wird der Weltmarkt dieses Jahr sogar ein kleines Defizit zwischen Angebot und Nachfrage aufweisen. *Monster Projekt weißt neben Kobalt auch große Kupfervorkommen auf* Bei all der Bedeutung, die Kobalt in den letzten Jahren aufgrund der gestiegenen Nachfrage durch die Elektromobilität erhalten hat, ist Kupfer weiterhin eines der wichtigsten Industriemetalle. Da trifft es sich sehr gut, dass Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] neben einem hochgradigen Kobaltvorkommen ebenso eine hochgradige Kupfervererzung auf seinem Monster Projekt nachgewiesen hat. Die große Lagerstätte des Iron Oxide Copper Gold-Typs ("IOCG", Eisenoxid-Kupfer-Gold-Lagerstätte) besitzt ähnliche Eigenschaften wie z. B. die Megalagerstätte Olympic Dam von Milliardenplayer BHP und könnte große Volumen vererztes Gestein repräsentieren. Im "Arena" genannten Gebiet beträgt der Kupfergehalt sogar bis zu 44,8 %! Abbildung Kupfervererzung Monster Projekt [3] *Management kauft Unternehmensaktien - positive Kursentwicklung erwartet! * Da Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] gerade in Sachen Industriemetallen mit Kupfer, Kobalt und Vanadium hervorragend aufgestellt ist, geht auch das Management von steigenden Rohstoffpreisen und einem erfolgreichen Jahr 2019 aus. Wie gerade veröffentlicht wurde, hat ein Mitglied des Boards insgesamt 300.000 Aktien zu einem Kurs von 0,20 CAD am Markt zugekauft (LINK [4]). Dieser Kauf ist als ein enormer Vertrauensbeweis gegenüber dem Unternehmen zu sehen und lässt durchaus positive Schlüsse auf die kommenden Explorationsarbeiten schließen. Darüber hinaus ist es ein weiteres Indiz dafür, dass das Management der Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] weitere Kurssteigerungen erwartet und eine faire Bewertung deutlich höher sieht. Da hier das Management eigenes Geld in die Firma investiert, zeigt dass es ein großes Interesse hat die Projekte des Unternehmens schnellstmöglich voranzutreiben. *Erste Explorationsergebnisse in Kürze erwartet* Für 2019 plant das Unternehmen große Fortschritte, sowohl in der Exploration des Kobalt Projekts Monster, als auch des neuen Vanadium Projekts Barachois. Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] hat durch eine kürzlich durchgeführte Finanzierung über 1,2 Mio. CAD Cash in der Kasse. Diese Mittel sollen zu einem großen Teil in die Ausweitung der Explorationsarbeiten auf beiden Projekten genutzt werden.

Auf dem Vanadium Projekt Barachois plant Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] weitere Entnahmen von Gesteinsproben, um die hervorragenden ersten Ergebnisse von über 2 % Vanadium bestätigen zu können. Des Weiteren werden großflächige magnetische Untersuchungen aus der Luft durchgeführt werden, um mögliche Gebiete für den Beginn eines Bohrprogramms zu identifizieren. Auf dem schon weiter fortgeschrittenen Monster Projekt, wurden diese Luftuntersuchungen bereits durchgeführt. Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] bereitet in diesen Tagen den Start eines Bohrprogramms für die ersten aus dem bisherigen Explorationsarbeiten identifizierten Bohrziele vor. Diese werden aller Voraussicht nach auf dem Arena und Bloom Gebiet beginnen. *Mit ersten Ergebnissen rechnet *Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] *schon Anfang des zweiten Quartals 2019.* In einem Interview mit CEO Scott Sheldon, dass unsere Partner von Goldinvest [5] geführt haben, spricht Mr. Sheldon über die bereits durchgeführten Arbeiten und gibt einen Ausblick auf das spannende Jahr 2019. Interview mit GoCo CEO Scott Sheldon [6] Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] ist unserer Meinung nach eines der interessantesten Unternehmen 2019. Mit aussichtsreichen Gebieten für Kobalt und Vanadium ist das Unternehmen für die in Zukunft immer stärker nachgefragten Batteriemetalle bestens aufgestellt. Auch wenn die Rohstoffpreise für Vanadium und Kobalt sich in einer kleinen Delle befinden, so verschlechtert sich die Situation auf der Herstellerseite immer mehr. So hat die größte Kobaltmine der Welt in der instabilen Demokratischen Republik Kongo mit Problemen wie Kinderarbeit, Umweltverbrechen oder durch Uran verseuchtes Kobalt zu kämpfen und musste ihre Produktion teilweise komplett stilllegen. Bei steigender Nachfrage und geringerer Produktion ist es leicht auszurechnen, wohin die Entwicklung der Rohstoffpreise 2019 gehen wird Über 2 % Vanadium aus Bodenproben - der Konkurrenz deutlich voraus! Nachdem vor kurzem unser Top Pick Go Cobalt (WKN A2JN3N) sensationelle Explorationsergebnisse von über 9,61 % Kobalt vermelden konnte, wurden zusätzlich hervorragende Neuigkeiten vom kürzlich erworbenen Vanadium Projekt Barachois bekannt gegeben. Mit bis zu 2,01 % Vanadium konnten äußerst hochgradige Ergebnisse bekannt gegeben werden. Nur als Vergleich der Branchenplayer Largo Resources (WKN A12DVC), mit einer Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden CAD, baut derzeit zu Vanadiumgehalten von ca. 1 % hochprofitabel ab und hat eines der hochgradigsten Projekte weltweit. Nur als Vergleich der Branchenplayer Largo Resources *(WKN A12DVC) [7]*, mit einer Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden CAD, baut derzeit zu Vanadiumgehalten von ca. 1 % hochprofitabel ab und hat eines der hochgradigsten Projekte weltweit. * Wie bereits erwähnt, bestätigte Go Cobalt (WKN A2JN3N) [1] für die Geländesaison 2019 ein aggressives Explorationsprogramm. Dafür bieten sich kurze kostengünstige Rückspülbohrungen (Reverse Circulation Drilling, RC) oder Rotary-Drucklufthebebohrungen (Rotary-Air-Blast Drilling, RAB) an, da die Sedimente anscheinend flach liegen und an oder nahe der Oberfläche anstehen. *Warum ist Vanadium so heißbegehrt?* *Vanadium gehört derzeit zu den Rohstoffen der Welt, die nicht nur laut US-Regierung am dringendsten benötigt werden.* Das Pfund Vanadium kostet inzwischen über 30 US-Dollar, war es Anfang 2016 noch für 2,50$ (US) zu haben. Rohstofflegenden wie Robert Friedland (Milliardär und Rohstoffinvestor) glauben, dass wir bei Vanadium vor einer einer neuen Revolution stehen. Robert Friedland ist ein amerikanisch-kanadischer internationaler Finanzier und Hauptakteur in der Junior-Bergbauindustrie. *"Wir denken, dass wir beim Einsatz von Vanadium vor einer Revolution stehen." - Robert Friedland* Angesichts einiger erstaunlicher neuer Batterietechnologien, die die derzeit entwickelt werden, könnte Vanadium sogar noch deutlich besser Lithium sein. Experten glauben, dass Vanadium die gesamte Batteriespeicherindustrie revolutionieren wird. Fortschritte bei den Vanadium Redox-Batterien (VRB) bieten einige wirklich erstaunliche Unterschiede im Vergleich zu Lithium-Systemen. Der VRB-Akku ist nicht explosionsgefährdet, entflammbar und wird nicht zu toxischem Abfall. Außerdem bietet er eine viel längere Lebensdauer und Untersuchungen zeigen, dass einige VRB-Systeme tatsächlich sogar die Kapazität im Laufe der Zeit erhöhen. Diese Systeme könnten zum Rückgrat alternativer Netzstromversorgung werden und große Speicher- und Leistungsregulierungsoptionen bieten, von denen viele Experten behaupten, sie würden zu einer weitaus größeren Sensation beitragen als die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Der Markt ist gewaltig: Die Installation von Stromspeicheranlagen hat schon jetzt in den USA eine Rekordhöhe erreicht. Dabei erwarten die Experten von IDTechX aber erst einen gewaltigen Anstieg für Vanadium Redox-Akkus. Dieser soll nämlich bis 2027 förmlich explodieren und auf 4 Mrd. USD jährlich ansteigen. In China steht derzeit die mit Abstand größte Vanadium Redox-Batterie. *Vorteile einer Vanadium Redox-Batterie: * * Nicht explosionsgefährdet * Nicht brennbar * Kein giftiger Abfall * Längere Lebensdauer * Erhöhte Kapazität mit zunehmender Nutzung Auch in der Produktion von Autos kommt Vanadium bereits zur Anwendung. Schätzungen zufolge werden bis 2025 rund 85 Prozent aller Autos Vanadium enthalten, um ihr Gewicht zu reduzieren und die Effizienz zu erhöhen. Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [2] *Die News in Detail:* Die an organischem Material reichhaltigen Sedimente enthalten bis zu 2,01 % Vanadiumpentoxide (V2O5). Das vorläufige Programm bestätigte erfolgreich die in der Vergangenheit berichteten hohen Gehalte von über 1 % Vanadium und identifizierte die Gesteinsformationen, die auf dem Projekt die Vanadiumvererzung beherbergen. *Historische Arbeiten und Explorationsstrategie* Das Projekt umfasst drei weitauseinanderliegende historische Multielementvorkommen, die in Tonsteinen, Schiefern, Sandsteinen und Konglomeraten beherbergt sind. Die die Vererzung beherbergenden Sedimenteinheiten liegen relativ flach und enthalten eine über einen regionalen Nordwesttrend aufgeschlossene Vererzung. Zehn entnommene Proben enthielten im Durchschnitt über 1 % Vanadium, bis zu 8,75 % Blei und bis zu 5,24 % Zink (Quebec Assessment Report GM64643). Die Proben stammen aus flachliegenden Schichten, die sich möglicherweise über mehrere 100 m zwischen den Aufschlüssen erstrecken. Auf der Liegenschaft Barachois wurden bis dato keine Bohrungen niedergebracht. Die Vanadiumvererzung auf der Liegenschaft zeigt eine positive Vergesellschaftung mit Blei und Silber. Aufgrund dieser Vergesellschaftung könnte die Vererzung mittels geophysikalischer Techniken relativ einfach zu verfolgen sein. Ferner können die vererzten Horizonte einfach und effizient durch Bohrungen überprüft werden. *Dafür bieten sich kurze kostengünstige Rückspülbohrungen (Reverse Circulation Drilling, RC) oder Rotary-Drucklufthebebohrungen (Rotary-Air-Blast Drilling, RAB) an, da die Sedimente anscheinend flach liegen und an oder nahe der Oberfläche anstehen. Go Cobalt plant für die Geländesaison 2019 ein aggressives Explorationsprogramm.* *Über Vanadium* Vanadium ist 2018 das Metall mit der besten Preisentwicklung unter den Metallen im Batteriemetallsektor. Go Cobalt schreibt einen Teil dieser Stärke der Politik in China zu, dem Spitzen-Vanadiumproduzenten der Welt. China implementierte vor Kurzem neue Bauvorschriften, was die Nachfrage nach hochfestem Stahl erhöht und implementierte neue Richtlinien für die Schadstoffbelastung, die die chinesische Vanadiumproduktion einschränken. Zurzeit werden ungefähr 90 % des Vanadiums für die Stahlverstärkung verwendet. Fortschritte in der Batterietechnologie und wettbewerbsfähigere Produktionskosten könnten eine signifikante Zunahme der Nachfrage signalisieren. *Barachois Projekt mit 2% Vanadium* Das Projekt umfasst 1801 Hektar, wo aufgezeigt wurde, dass Sedimente aus dem Karbon eine sedimentäre Vanadium-Zink-Blei-Vererzung beherbergen. Historische Arbeiten im neu erworbenen Barachois Projekt haben drei Vorkommen identifiziert. Proben aus diesen Vorkommen lieferten Gehalten von über 2 % Vanadiumpentoxid, über 8 % Blei und über 5 % Zink. Hervorzuheben ist auch, dass 2% Vanadium ungefähr 22% Kupferäquivalent entsprechen, also ein äußerst hochgradiges Vorkommen darstellt. Go Cobalt (WKN A2JN3N) hat bereits mit der Exploration durch Probennahmen begonnen, um die Ausdehnung der historischen Vererzungszonen nachzuweisen. Akquise des Barachois Projekt zu günstigen Konditionen Go Cobalt (WKN A2JN3N) konnte ein sehr günstiges Abkommen mit Contigo Resources Ltd aushandeln. Das Abkommen sieht vor, dass Go Cobalt lediglich eine Zahlung von 40.000 Dollar in bar leistet und 1,0 Millionen Go Cobalt-Aktien ("GOCO-Aktien") stufenweise über einen Zeitraum von 12 Monaten ausgibt. Durch die Akquise des Barachois Vanadium Projekts stößt Go Cobalt in den aktuell absolut heißesten Markt an der Börse vor. Ein Anstieg vom jetzigen Niveau auf bis zu 1,00 CAD (ca. 0,70 EUR) erscheint durchaus im Bereich des Möglichen, langfristig erwarten wir deutlich höhere Kurse. Ein Anstieg vom jetzigen Niveau auf bis zu 1,00 CAD (ca. 0,70 EUR) erscheint durchaus im Bereich des Möglichen, langfristig erwarten wir deutlich höhere Kurse.* Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [2] *Kobalt Flaggschiffprojekt Monster mit sensationellen 9,61 % Kobalt* Mit herausragenden *9,61 % Kobalt *(NEWS) [8] konnten selbst unsere Erwartungen weit übertroffen werden. Dies sind branchenübergreifend mit Abstand die höchsten Ergebnisse der letzten Jahre. Nur als Vergleich,

