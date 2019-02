FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Kabelkonzern Liberty Global verkauft seine Tochter UPC Schweiz an das Schweizer Telekomunternehmen Sunrise. Der Kaufpreis beläuft auf rund 2,7 Milliarden Schweizer Franken in bar, zudem übernimmt Sunrise Schulden von UPC in Höhe von rund 3,6 Milliarden Franken. Der Telekomkonzern aus Zürich legt damit insgesamt etwa 6,3 Milliarden Franken auf den Tisch, wie er am Mittwochabend mitteilte. Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden.

Sunrise kündigte außerdem eine Kapitalerhöhung über etwa 4,1 Milliarden Franken an, um den Baranteil des Kaufpreises zu finanzieren sowie rund 1,1 Milliarden an bestehenden Schulden zu tilgen.

Der Konzern bezeichnete UPC als "attraktive Ergänzung des Unternehmens, mit Highspeed-Breitbandinternet und eigenem TV-Inhalt sowie einem 17.500 km langen Glasfasernetz". Der führende Kabelnetzbetreiber der Schweiz hat Zugang zu 2,3 Millionen Haushalten, und bedient 1,1 Millionen Kunden sowie 2,3 Millionen Abonnenten mit Video-, Breitband-Internet-, Telefon- und Mobilfunkdiensten. Das fusionierte Unternehmen könne "als Innovationstreiber in neue Dienstleistungen investieren und das Wachstum durch innovative Angebote zu wettbewerbsfähigen Preisen" weiter vorantreiben, so Sunrise weiter.

