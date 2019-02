Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto nach Zahlen von 5050 auf 4900 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das Highlight sei eine Sonderdividende im Gesamtvolumen von 4 Milliarden US-Dollar gewesen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dieser, der Ausschüttung für das zweite Halbjahr und den Aktienrückkäufen belaufe sich der gesamte Kapitalrückfluss an die Aktionäre 2018 auf 13,5 Milliarden Dollar oder rund 14 Prozent der Marktkapitalisierung des Bergwerkskonzerns. Die Bewertung der Aktien orientiere sich nun aber näher an der anderer britischer und europäischer Bergbauwerte, erklärte der Experte./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 19:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / 12:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-02-28/07:59

ISIN: GB0007188757