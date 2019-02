Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron nach Zahlen von 14,20 auf 12,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. 2018 sei für den Spezialanlagenbauer stark gelaufen, aber der Ausblick sei konservativ, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin nimmt nun eine etwas vorsichtigere Haltung ein. Angesichts des Kurspotenzials bleibt es aber beim Kaufvotum./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

