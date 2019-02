Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Nach einigen schwierigen Quartalen habe der operative Gewinn (Ebit) vor Sonderfaktoren für Erleichterung gesorgt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gute Abschneiden sei komplett auf das Agrargeschäft zurückzuführen. Er habe die Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten 2019 leicht erhöht./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 00:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / 00:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-02-28/08:14

ISIN: DE000BAY0017