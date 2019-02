Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 11 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Auftragseingang im vergangenen Jahr verbessere bis 2020 die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung des Windkraftanlagenherstellers, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seinen Schätzungen nach oben./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

