Nach einem starken Schlussquartal des Online-Modehändlers Zalando haben Anleger am Donnerstag bei den Aktien zugegriffen. Auf Tradegate stiegen die Papiere um knapp vier Prozent auf 27,85 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Am Mittwoch hatten sie noch um 2,7 Prozent nachgegeben.

Als kursstützend könnte sich die Profitabilität erweisen. Einem Händler zufolge liegt die bereinigte operative Marge über der Konsensschätzung. "Die Gewinnmarge war bei Zalando lange Zeit das Manko", sagte der Händler. Auch die durchschnittlichen Volumina der Bestellungen, eine wichtige Kennziffer für das Unternehmen, hätten die Erwartungen übertroffen.

Die für 2019 in Aussicht gestellte operative Marge (Ebit) sei "besser als befürchtet", schrieb Analystin Georgina Johanan von JPMorgan in einer ersten Einschätzung. Zudem seien die Erwartungen am Markt vor der Veröffentlichung der Zahlen vermutlich nochmals gesunken. Johanan rechnet denn auch mit Kursgewinnen der Aktie./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000ZAL1111

AXC0089 2019-02-28/08:29