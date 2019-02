Bundesaußenminister Heiko Maas hat das Scheitern des zweiten Gipfels von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim JoingUn bedauert."Wenn es gelungen wäre, Nordkorea dazu zu veranlassen, sein Atomprogramm zu beenden und seine Atomwaffen zu verschrotten, wäre die Welt ein großes Stück sicherer geworden", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag am ZDF-"Morgenmagazin". Man müsse sich die Ergebnisse des Treffens in Hanoi noch genau anschauen. "Aber sollte es so sein, dass es insbesondere was die Denuklearisierung angeht, kein Ergebnis gegeben hat, ist das ganz sicherlich eine schlechte Nachricht für die Welt."

Die Gespräche sollten fortgeführt werden, sagte Maas. Er hält sich derzeit in Mali auf, wo er die dort stationierten deutschen Soldaten besucht und sich über die Sicherheitslage im Land informiert. Maas war im "Morgenmagazin" von dort zugeschaltet./sk/DP/mis

