Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für viele sei der vom Chemiekonzern prognostizierte Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) in diesem Jahr überraschend gekommen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch Bray hob nun seine 2019er-Schätzung für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern an und rechnet damit mit einer etwas höheren Profitabilität in den Segmenten Chemicals und Functional Materias./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 17:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-02-28/08:42

ISIN: DE000BASF111