Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für Truck und Trailer,

konnte im Geschäftsjahr 2018 seinen Wachstumspfad erfolgreich fortsetzen, erneut einen Rekordumsatz und ein Rekordergebnis erzielen und alle finanzielle Ziele erreichen.

Anhaltend starkes Wachstum in allen Segmenten

Nach vorläufigen und ungeprüften Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2018 erhöhte JOST den Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 7,7% auf 755,4 Mio. EUR (2017: 701,3 Mio. EUR); währungsbereinigt wuchs der organische Umsatz um 9,9%. Damit erreichte JOST die im Juli 2018 angehobene Prognose, den organischen Umsatz in einem hohen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr zu steigern. Der dynamische Jahresendspurt in den USA und Asien-Pazifik-Afrika haben die übliche saisonale Abschwächung des vierten Quartals ausgeglichen. So stieg der Umsatz im 4. Quartal um 11,4% auf 187,3 Mio. EUR (Q4 2017: 168,1 Mio. EUR).

Nordamerika entwickelte sich im Geschäftsjahr 2018 zum wichtigsten Wachstumstreiber für den Konzern. Neben der zugrunde liegenden sehr guten Marktdynamik konnte JOST in dieser Region von weiteren Marktanteilsgewinnen entscheidend profitieren. So stieg der währungsbereinigte Umsatz in der Region um 28,4%; auf Eurobasis erhöhte sich der Umsatz um 22,8% auf 145,6 Mio. EUR (2017: 118,5 Mio. EUR). Auch Europa trug zur guten Entwicklung bei: Dort wuchs der Umsatz um 5,1% auf 463,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2017: 441,2 Mio. EUR). Der Umsatzerlös in Asien-Pazifik-Afrika (APA) erhöhte sich um 3,1% auf 146,0 Mio. EUR (2017: 141,6 Mio. EUR); bereinigt ...

