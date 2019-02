Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Xing von 313 auf 329 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2019 sei bei dem Karrierenetzwerk erneut mit hohem Wachstum zu rechnen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Dynamik bleibe stark. Einzige Wolke am Horizont seien die ausbleibenden Margensteigerungen. Die Xing-Story sei ansonsten weiter attraktiv./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / 05:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000XNG8888