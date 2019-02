Das gescheiterte Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat am Donnerstag die Stimmung an den asiatischen Börsen belastet. Die Hoffnung auf eine Friedenslösung und einen Einstieg in die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel schwanden, nachdem das Weiße Haus mitteilte, dass kein Konsens gefunden wurde. Trump und Kim hätten verschiedene Wege diskutiert, um die atomare Abrüstung und die von den USA in Aussicht gestellte wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas zu erreichen, hieß es.

In Japan weitete der Nikkei 225 daraufhin seine Verluste aus und schloss letztlich 0,79 Prozent schwächer bei 21 385,16 Zählern.

In China gab der CSI-300-Index, in dem die 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland zu finden sind, um 0,25 Prozent auf 3669,37 Punkte nach. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor zuletzt 0,58 Prozent auf 28 591,50 Punkte.

Die kräftigsten Verluste verzeichnete jedoch der südkoreanische Kospi mit minus 1,76 Prozent auf 2195,44 Punkte./ck/jha/

