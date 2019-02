Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Safran nach Zahlen von 133 auf 130 Euro gesenkt. Diesen Schritt begründete Analystin Milene Kerner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer geringfügig höheren Aktienzahl. Mittelfristig sei sie aber vom Wachstum des Triebwerkbauers zunehmend überzeugt, begründete sie ihre bestätigte Einstufung mit "Buy"./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / 05:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-02-28/08:49

ISIN: FR0000073272