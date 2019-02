Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Hypoport mit "Sell" und einem Kursziel von 120 Euro in die Bewertung aufgenommen. Zweifelsohne sei der Finanzdienstleister ein Qualitätsunternehmen mit einer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte seiner Kreditplattform Europace, die Aktie sei aber beim 30-fachen des für 2020 erwarteten Gewinns ambitioniert bewertet und scheine ein Ideal-Szenario für Europace vollständig einzupreisen, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig würden dabei die Risiken ausgeblendet./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 19:52 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / 07:55 / MEZ

