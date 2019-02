Mainfirst hat Symrise von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft. Das von 70 auf 87 Euro angehobene Kursziel basiere nun auf den Schätzungen für 2020 und reflektiere die jüngste Akquisition von ADF/IDF, schrieb Analystin Isha Sharma in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2019 sollte für den Duftstoff- und Aromenhersteller die Margenwende bringen - und damit einen neuen Trend einläuten./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000SYM9999