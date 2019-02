Düsseldorf (ots) - Evelyn Burdecki, die Gewinnerin des Dschungelcamps 2019 (RTL), fährt in diesem Jahr im Düsseldorfer Rosenmontagszug mit. "Es war schon immer mein großer Traum, im Rosenmontagszug mitzufahren. Oh mein Gott, Wahnsinn, dass das klappt", sagte Burdecki der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Einen Platz im "Zoch" bekommt die gebürtige Düsseldorferin auf dem Wagen der Rheinischen Post. Wenige Wochen nach ihrem Sieg im Dschungel trainiert Burdecki bereits schon wieder für die nächste Sendung, die RTL-Show "Let's Dance", die am 15. März startet. Die jecken Tage wolle sie aber einfach mal etwas entspannen und einfach nur nach Herzenslust feiern. Ebenfalls mitfahren auf dem RP-Wagen werden unter anderem auch Moderatorin Miriam Lange und Model Anna Hiltrop.



