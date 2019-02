Der DAX konnte am gestrigen Tag unter großen Anstrengungen einen Abverkauf verhindern. Doch heute Morgen zeigt sich, dass alle Mühe vergebens war, denn der Index notiert bereits in der Vorbörse unter 11.450 Punkten. All diejenigen, die sich die letzten Tage mit Aktien eingedeckt haben, waren über das Risiko eines Rückschlags bewusst und dennoch spielten sie ...

