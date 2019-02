EANS-Adhoc: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG erweitert Engagement in Nordmazedonien Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Fusion/Übernahme/Beteiligung 28.02.2019 Graz - Die Steiermärkische Bank und Sparkassen AG hat am 28. Februar 2019 einen Aktienkaufvertrag mit der Societe Generale unterzeichnet, um sämtliche Aktien zu erwerben, die die Societe Generale an der Ohridska Banka Societe Generale (OBSG) in der Republik Nordmazedonien besitzt und welche circa 74,53 % des Aktienkapitals der OBSG darstellen. Diese Transaktion ermöglicht es der Steiermärkischen Sparkasse, ihre bestehende Marktposition in Nordmazedonien wesentlich zu stärken. Der Abschluss des Bankenkaufs erfolgt im Rahmen eines Pflichtangebots, das auf sämtliche von der OBSG ausgegebenen Aktien einschließlich der Aktien im Besitz der übrigen Minderheitsgesellschafter ausgerichtet ist. Dieser Abschluss unterliegt der Genehmigung seitens der Europäischen Zentralbank sowie der Nationalbank der Republik Nordmazedonien, der Kapitalmarktaufsichtsbehörden und der Wettbewerbsbehörden. Die OBSG hat derzeit eine Bilanzsumme von rund 650 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr Geschäftsschwerpunkt liegt im Retail- und Kommerzgeschäft. Die Steiermärkische Sparkasse ist bereits seit 2008 mit ihrer lokalen Banktochter, Sparkasse Bank Makedonija, in Nordmazedonien vertreten, welche derzeit eine Bilanzsumme von rund 350 Millionen Euro hat. Mit der Akquisition von OBSG wird die Steiermärkische Sparkasse über Gesamtaktiva von rund 1 Milliarde Euro in Nordmazedonien verfügen und somit die viertgrößte Bankengruppe des Landes mit einem Marktanteil von rund 12 bis 14 %, je nach Segment, darstellen. Ende der Insiderinformation Der Steiermärkische Sparkasse-Konzern ist der größte Anbieter von Finanzdienstleistungen im Süden Österreichs. 2.751 Mitarbeiter betreuen an 233 Standorten in der Steiermark und in Südosteuropa rund 700.000 Kunden. Rückfragehinweis: Steiermärkische Sparkasse, Konzernkomunikation, 8010 Graz, Sparkassenplatz 4, Tel. +43 (0)5 0100 DW 35055, Birgit Pucher, Mobil: +43 (0)664-8387324, E-Mail: birgit.pucher@steiermaerkische.at Text/Fotos auf Homepage unter http://www.steiermaerkische.at/medien Ende der Mitteilung euro adhoc Emittent: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Sparkassenplatz 4 A-8010 Graz Telefon: 05 0100 20815 FAX: Email: WWW: www.steiermaerkische.at ISIN: - Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch AXC0115 2019-02-28/09:08