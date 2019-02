Von Nathan Allen

BARCELONA (Dow Jones)--Der schweizerische Technologiekonzern ABB will mit der geplanten Neustrukturierung der Geschäftsbereiche Kosteneinsparungen von 500 Millionen US-Dollar erreichen. Wie aus den Details zu dem Programm hervorgeht, sollen durch die Reduzierung von Führungsebenen in den Bereichen und Optimierung der Produktion jährlich rund 300 Millionen Dollar eingespart werden. Weitere 200 Millionen Dollar sollen durch eine Straffung der Unternehmensfunktionen erzielt werden.

Vom 1. April an soll der Konzern in vier Segmente unterteilt werden: Elektrifizierung, Industrieautomation; Antrieb sowie Robotik & Diskrete Automation. Derzeit ist das Unternehmen nur in drei Bereiche gegliedert. Jede Geschäftseinheit soll über mehr Autonomie als unter bisheriger Struktur verfügen.

Der Umbau des Konzerns soll bis Mitte 2020 abgeschlossen sein, wobei die geplanten Einsparungen voraussichtlich 2021 in voller Höhe erzielt werden dürften, so ABB.

Zudem teilte das Unternehmen mit, dass der Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Stromnetzgeschäft in Höhe von 11 Milliarden Dollar an Hitachi Ltd. auf gutem Weg sei. Nach Abschluss der Transaktion plane der Konzern alle Bargelderträge - voraussichtlich in Höhe von 7,6 bis 7,8 Milliarden Dollar - an die Aktionäre weiterzureichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2019 02:38 ET (07:38 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.