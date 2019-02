Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Online-Anzeigenportalbetreibers Scout24 nach dem Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das von 43,20 auf 46,00 Euro angehobene Kursziel entspreche der Offerte, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie erreicht wird./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-02-28/09:08

ISIN: DE000A12DM80