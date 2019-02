Berlin (ots) - Beim größten Stromausfall seit Jahrzehnten waren in Berlin-Köpenick in der vergangenen Woche mehr als 30.000 Haushalte länger als einen Tag vom Stromnetz abgeschnitten: kein Licht, keine Heizung, in vielen Haushalten gab es auch kein Wasser mehr. Die Notversorgung konnte aus den umliegenden Bezirken gewährleistet werden, doch was passiert im Falle eines großflächigen, langanhaltenden Stromausfalls?



Für diesen Fall ist Deutschland schlecht vorbereitet. Einen bundesweiten Notfallplan gibt es nicht. Das zeigen Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste. Zwar wird im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zentral ein Lagebild erstellt, aber es sind doch die Länder und Kommunen, die letztlich die Bevölkerung versorgen und das Stromnetz wieder herstellen müssen. Kritik daran kommt unter anderem vom Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz (Grüne).



(Nächste Ausgabe von Kontraste: Donnerstag, 28.02.2019, 21:45 Uhr, im Ersten)



