Nach sechs Jahreshochs in Folge verarbeitet der Leitindex nun den zweiten Tag diese Kursanstiege. Auf welche kurzfristigen Marken Anleger setzen sollten.

Die Konsolidierung beim deutschen Leitindex weitet sich aus: Der eröffnet 0,5 Prozent im Minus bei 11.428 Punkten. Am gestrigen Dienstag schloss das Börsenbarometer 0,5 Prozent im Minus bei 11.487 Punkten. Zuvor hatte die Frankfurter Benchmark sechs Tage in Folge im Plus geschlossen und dabei jeweils ein neues Jahreshoch erreicht.

Die Korrektur hat sich ausgeweitet, weil der Dax zur Eröffnung unter eine kurzfristige Marke gefallen ist. Die lag bei 11.442 Punkten. Zur Erläuterung: Am Dienstag lag die Dax-Spanne zwischen 11.557 Punkten auf der Oberseite (gleichzeitig Jahreshoch) und 11.442 Zählern auf der Unterseite. Am gestrigen Mittwoch blieb der Index innerhalb dieser Spanne (Fachjargon: Inside Day), die mit der heutigen Handelseröffnung aber obsolet ist. Der Rutsch darunter ist ein Indiz dafür, dass es dauern dürfte, bis ein neues Jahreshoch wieder erreicht wird.

Die wohl entscheidende Nachricht für den heutigen Kursrückgang: An den Tagen zuvor hatte die Hoffnung auf eine Lösung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit die Börsen angetrieben. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer dämpfte aber Erwartungen, dass eine rasche Einigung gelingt.

Auch das Ende des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist keine positive Nachricht für die Märkte. "Der Umstand, dass dies nun gescheitert ist, zeigt in meinen Augen also nicht nur eine Schwäche Trumps auf, sondern auch eine Stärke Chinas: China unterstützt offensichtlich Kim Jong Un und zeigt damit indirekt, dass man weiterhin hart mit den USA verhandeln werde", meint Börsenexperte Stephan Heibel. "Der Druck auf Trump, nun zumindest in den Verhandlungen mit China sichtbare Fortschritte vorzuweisen, steigt".

Die wichtige Frage ist: Wie tief wird der Dax im Rahmen ...

