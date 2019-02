Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag zu Handelsbeginn gestiegen. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future kletterte um 0,11 Prozent auf 165,95 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,14 Prozent.

Der zweite Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist gescheitert. Dies sorgte für Verunsicherung an den Märkten und stützte die als sicher geltenden Staatsanleihen. Die Gespräche wurden in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ohne die geplante gemeinsame Erklärung vorzeitig abgebrochen.

In Deutschland stehen im weiteren Handelsverlauf die Daten zu den Verbraucherpreisen im Februar auf dem Kalender. Am Nachmittag werden in den USA die Zahlen zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal veröffentlicht. Ökonomen prognostizieren eine merkliche Wachstumsabschwächung./jsl/bgf/mis

ISIN DE0009652644

AXC0127 2019-02-28/09:25