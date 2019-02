Die Geldeinlagen russischer Bürger in Zypern sind in den vergangenen sechs Jahren deutlich zurückgegangen. Das Gesamtvolumen der Gelder russischer Herkunft betrage derzeit 4,95 Milliarden Euro, nach 11,76 Milliarden Euro vor sechs Jahren. Dies berichtete am Donnerstag die zyprische Presse und der zyprische Staatsrundfunk unter Berufung auf die Zentralbank in Nikosia.

Finanzexperten führen die Entwicklung auf die von der EU geforderten und in den vergangenen zwei Jahren stufenweise in die Tat umgesetzten Kontrollen der Herkunft dieser Gelder zurück. Zypern galt bislang als ein Paradies für Schwarzgeldeinlagen und der Geldwäsche./tt/DP/mis

