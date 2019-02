Das im MDAX notierte Biotech-Unternehmen Evotec hat einen weiteren Meilenstein in der Kooperation mit Bayer erreicht: Wie es in einer Mitteilung der Gesellschaft heißt, wurde eine weitere vielversprechende niedermolekulare Substanz aus der Multi-Target-Allianz mit Bayer in eine klinische Phase-2-Studie zur Behandlung von chronischem Husten überführt. Dies löste eine Zahlung von drei Millionen Euro an Evotec aus.

