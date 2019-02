Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Einkaufsmanagerindex so niedrig wie seit drei Jahren nicht

Die Aktivitäten des verarbeitenden Gewerbes in China sind im Februar auf das niedrigste Niveau seit drei Jahren gefallen. Die schwächere weltweite Nachfrage und die langen Ferien zum chinesischen Neujahrsfest ließen den von der nationalen Statistikbehörde erhobenen Einkaufsmanagerindex im verarbeitendes Gewerbe auf 49,2 von 49,5 fallen. Das war niedriger als von Volkswirten erwartet und deutet auf eine anhaltende Schwäche der chinesischen Wirtschaft hin.

Deutsche Importpreise im Januar niedriger als erwartet

Die Importpreise in Deutschland haben sich im Januar schwächer entwickelt als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten hingegen einen Anstieg von 0,2 Prozent prognostiziert.

Sächsische Jahresinflation im Februar stabil bei 1,4 Prozent

Die Inflation in Sachsen ist im Februar unter dem Strich stabil geblieben. Wie das Statistische Landesamt berichtete, verharrte die jährliche Inflationsrate bei 1,4 Prozent. Gegenüber dem Vormonat steigen die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent.

Preisdruck in Frankreich legt im Februar leicht zu

Der Inflationsdruck in Frankreich hat im Februar leicht zugenommen. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene jährliche Inflationsrate stieg auf 1,5 von 1,4 Prozent im Januar, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte.

Schweizer Wirtschaft wächst im vierten Quartal moderat

Die Schweizer Wirtschaft ist im vierten Quartal 2018 zu einem moderaten Wachstum zurückgekehrt, nachdem es im Vorquartal zu einer Schrumpfung gekommen war. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berichtete. Im dritten Quartal war das BIP um 0,3 Prozent gesunken. Binnen Jahresfrist lag das BIP im vierten Quartal um 1,4 Prozent höher. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein höheres Plus von 1,9 Prozent erwartet.

Arbeitsminister Heil hält US-Autozölle noch für vermeidbar

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht nach einem viertägigen USA-Besuch noch Chancen, die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Autozölle zu verhindern. "Deutsche Firmen bieten mehr als 700.000 Arbeitsplätze in den USA, davon 120.000 in der Automobilbranche. Die Lieferketten laufen quer über den Atlantik. Beide Seiten würden sich ins Knie schießen, wenn sie die Handelsauseinandersetzung auf die Spitze treiben", sagte Heil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Corbyn bekräftigt Unterstützung für zweites Brexit-Referendum

Nach der Billigung der neuen Brexit-Strategie der britischen Premierministerin Theresa May durch das Unterhaus hat Oppositionsführer Jeremy Corbyn seine Unterstützung für ein zweites Referendum bekräftigt. Damit solle ein "schädlicher Tory-Brexit oder ein katastrophales No-Deal-Ergebnis" verhindert werden, sagte Corbyn in London.

Britisches Unterhaus billigt Mays neue Brexit-Strategie

Das britische Unterhaus hat für die neue Brexit-Strategie von Premierministerin Theresa May gestimmt, die zu einer Verschiebung des Austrittsdatums Ende März führen könnte. Die Abgeordneten billigten den Drei-Stufen-Plan, welcher der Regierungschefin mehr Zeit für die Nachverhandlungen mit der EU einräumt, mit 502 zu 20 Stimmen.

Kim und Trump beenden Gipfel in Hanoi wegen Streits um Sanktionen ohne Einigung

Der Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Hanoi ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Trump sagte am Donnertag, das Spitzentreffen sei vor allem wegen eines Streit um Sanktionen vorzeitig abgebrochen worden. Die Nordkoreaner hätten verlangt, die wegen ihres Atom- und Raketenprogramms verhängten Sanktionen "in ihrer Gesamtheit" aufzuheben. "Und das konnten wir nicht machen", sagte Trump.

Lighthizer: USA drohen China nicht mehr mit höheren Zöllen

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hat erklärt, dass die USA in den Handelsprächen mit China die Drohung aufgeben, die Zölle auf 200 Milliarden Dollar chinesischer Waren auf 25 Prozent zu erhöhen. Das deutet darauf, dass ein Abkommen zwischen beiden Seiten kurz bevorsteht.

Cohen warnt vor Widerstand Trumps im Falle einer Wahlniederlage 2020

Donald Trumps langjähriger Anwalt Michael Cohen hat davor gewarnt, dass der US-Präsident bei einer Wahlniederlage im kommenden Jahr das Amt nicht freiwillig aufgeben könnte. Bei einer Anhörung vor dem US-Kongress sagte Cohen, angesichts seiner Erfahrungen mit Trump fürchte er, "dass wenn er die Wahl 2020 verliert, es nie einen friedlichen Machtwechsel geben wird".

Cohen: Trump gab Vermögen gegenüber Deutscher Bank zu hoch an

Donald Trumps langjähriger Anwalt Michael Cohen hat den US-Präsidenten in einer Anhörung vor dem Repräsentantenhaus beschuldigt, gelegentlich sein persönliches Vermögen zu hoch angegeben zu haben. Dies treffe auch auf mehrere Finanzauskünfte zu, die Trump der Deutschen Bank gegeben habe, um eine Finanzierung zu erhalten.

Pakistan wirft USA "Ermutigung" Indiens in Konflikt vor

Pakistan hat den USA vorgeworfen, zur Eskalation des Konflikts mit Indien beigetragen zu haben. Der pakistanische Botschafter in den USA, Asad Majeed Khan, sagte in Washington, die USA hätten indische Luftangriffe auf Ziele in Pakistan vom Dienstag nicht verurteilt. Dies sei als "Unterstützung" Indiens gewertet worden und habe Indien weiter "ermutigt".

UN-Sicherheitsrat soll über Resolutionen zu Venezuela abstimmen

Der UN-Sicherheitsrat soll am Donnerstag über zwei konkurrierende Resolutionen zur Venezuela-Krise abstimmen. Die von den USA und Russland vorgelegten Texte dürften aber beide scheitern, wie Diplomaten in New York sagten. Der von den USA vorgelegte Resolutionsentwurf fordert "freie, faire und glaubwürdige" Wahlen in dem südamerikanischen Land.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Jan +1,2% gg Vm; +1,0% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Jan PROGNOSE +0,5% gg Vm; +0,1% gg Vj

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Feb -13 (Jan: -14)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Feb PROGNOSE: -15

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2019 03:03 ET (08:03 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.