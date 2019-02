Hamburg (ots) -



Edel-Optics präsentiert neues Celebrity-Brand: Dieter Bohlen entwirft zusammen mit dem Multichannel-Optiker fünf Sonnenbrillenmodelle Nach den erfolgreichen Launchs der beiden Celebrity-Brands JB by Jérôme Boateng und Sylvie Optics, die in Zusammenarbeit mit Edel-Optics entstanden sind, freut sich das Hamburger Unternehmen ein neues Celebrity-Brand und fünf Sonnenbrillenmodelle vorstellen zu dürfen: Kein Geringerer als der Poptitan aus dem benachbarten Tötensen designt nun eigene Sonnenbrillen - fünf Modelle in vier verschiedenen Farben, die zu der ersten Kollektion, der "Dieter Edition", gehören. Der Öffentlichkeit werden die Sonnenbrillen am 05. März in Hamburg präsentiert und sind ab diesem Datum exklusiv auf www.edel-optics.de und in den beiden Hamburger Stores erhältlich.



Der Multichannel-Optiker beweist in den letzten Jahren ein gutes Händchen für Celebrity-Brands: Drei erfolgreiche Seh- und Sonnenbrillenkollektionen von Jérôme Boateng und eine Sonnenbrillenkollektion mit Modeikone und Moderatorin Sylvie Meis später, darf nun die frohe Botschaft verkündet werden: Musiker, Songwriter und Produzent Dieter Bohlen launcht seine erste Sonnenbrillenkollektion am 05. März, die exklusiv für und mit Edel-Optics entworfen worden ist. Unter dem Motto "Bigger, Better, Bohlen" darf man einiges erwarten: Fünf Modelle in vier verschiedenen Farben versprechen einen "mega" Sommer 2019. Die Modelle liegen zwischen 79 und 99 EUR. Erhältlich unter www.edel-optics.de und in den beiden Hamburger Stores des Multichannel-Optikers.



Am 05. März findet der Launch der Kollektion in der Hansestadt statt. Ein Get Together mit Influencern und Pressemitgliedern, aber wie man es von Dieter kennt, nicht klassisch, sondern sehr entspannt. "Ich bin ein riesiger Sonnenbrillen-Fan und trage sie ständig. Jetzt eigene Modelle designt zu haben, die voll und ganz meinem Geschmack entsprechen, ist super. Die Sonnenbrillen der 'Dieter Edition' spiegeln meine Liebe zu Sonne, Strand und Meer wider - eben das perfekte Accessoire für den Sommer. Wo Dieter Bohlen draufsteht, steckt auch Dieter Bohlen drin." (Der Brillendesigner über seine erste Sonnenbrillenkollektion).



Auch Dennis Martens, Gründer und Geschäftsführer von Edel-Optics, freut sich über den Launch der neuen Celebrity-Brand: "Dieter Bohlen ist nicht nur jedem in Deutschland ein Begriff, er ist auch eine echte Marke, weil er immer zu 100% er selbst ist. Das trifft auch auf seine Sonnenbrillenkollektion zu - und Brillen und Sonnenbrillen als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit sind ja unser Leitgedanke. Deshalb sind wir sehr stolz die Dieter Edition mit Edel-Optics präsentieren zu dürfen".



BIGGER. BETTER. BOHLEN. Die fünf Modelle aus der "Dieter Edition" sind in vier unterschiedlichen Farben ab dem 05. März exklusiv unter www.edel-optics.de und in den beiden Hamburger Stores erhältlich.



