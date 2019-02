Ihre Anleihekäufe hat die EZB bereits eingestellt. Das Zinsniveau im Euroraum wird aber wohl auf absehbare Zeit unverändert niedrig bleiben.



Wo Sparer noch Zinsen für ihr Geld bekommen, erfahren Sie in der aktuellen ideasTV-Ausgabe von Christoph Rieger, Leiter Zins und Credit Research Commerzbank. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.