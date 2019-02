Nach sechs Gewinntagen in Folge hat der deutsche Leitindex gestern wieder einmal einen Handelstag mit Verlusten abgeschlossen. Am Ende lag er bei 11.487 Punkten. Das ist ein Minus von knapp 0,5 Prozent.



Marktidee: NIO Der chinesische Elektroautobauer ist erst seit September 2018 an der New Yorker Börse gelistet. Die Entwicklung bisher kann sich sehen lassen. Am Montag generierte der Kurs ein bullishes Signal, das er danach noch bestätigte. Sollte die NIO-Aktie noch über eine weitere Hürde steigen, würden sich neue Kursziele ergeben.