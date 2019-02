SMC-Research bezeichnet die Ergebnisentwicklung der GK Software SE im letzten Geschäftsjahr als eine deutliche Enttäuschung und hat deswegen seine Margenschätzungen auch für die nächsten abgesenkt. Dennoch sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski das Unternehmen auf einem grundsätzlich guten Weg und traut der Aktie hohes Potenzial zu.

Der starke Jahresendspurt im Lizenzgeschäft, mit dem es GK Software in der Vergangenheit immer wieder geschafft habe, seine Prognosen zu erreichen, sei 2018 ausgeblieben. Obwohl das Unternehmen wiederholt von einer sehr attraktiven Pipeline und von vielversprechenden Vertriebssituationen berichtet habe, sei im vierten Quartal kein großer Neukunde gewonnen worden. Dadurch sowie durch die bewusst in Kauf genommenen hohen Mehraufwendungen für die forcierte Produktentwicklung habe das Ergebnis weit unter der unternehmenseigenen Prognose gelegen.

Auch die Schätzungen von SMC-Research, die das Researchhaus zuvor mit großen Abschlägen gegenüber der Unternehmens-Guidance modelliert habe, seien zu optimistisch gewesen. In Reaktion darauf haben die Analysten ihre Erwartungen an die Profitabilitätsentwicklung etwas abgesenkt und gehen nun davon aus, dass sich der Margenanstieg langsamer vollziehen und in Summe auf ein niedrigeres Niveau als bisher unterstellt führen werde.

Das ändere laut SMC-Research aber nichts an der positiven Einschätzung bezüglich des Unternehmens, seiner Marktposition und der Wachstumschancen sowie im Hinblick auf die Aktie, für die das Researchhaus trotz der reduzierten Schätzungen und des infolgedessen gesunkenen Kursziels (113,00 Euro) ein sehr attraktives Chance-Risiko-Profil konstatiert. Auf dieser Basis hat SMC-Research das Urteil "Buy" für die Aktie der GK Software SE bestätigt.

