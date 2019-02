Am Dienstag hat der Aktienkurs an der Wall Street nach Börsenschluss rund ein Drittel verloren. Der Spezialist für Diätprogramme hat seine Strategie geändert und präsentiertsich nun als breit aufgestellter Wellness-Anbieter rund um das körperliche Wohlbefinden. Das kam bisher noch nicht so gut an. Zwar legte der Umsatz im letzten Quartal um knapp 6 % auf 330,4 Mio. $ zu, aber der auf die Aktionäre entfallende Gewinn gab rund 30 % auf 43,8 Mio. $ nach. Sicherlich geht ein Teil des Gewinnrückgangs auf das Konto von Marketingmaßnahmen, aber ob das neue strategische Konzept letztlich erfolgreich sein wird, steht noch in den Sternen. Eine technische Gegenbewegung ist jederzeit möglich, aber ein ernsthaftes Investment verbietet sich zunächst.



