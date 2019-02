Immobilienfonds wurden in den letzten Jahren stark als Sachwert-Investment vertrieben. Mieten und Kaufpreise sind in der Zeit kräftig gestiegen. Einige Experten warnen, dass eine Blase platzen könnte. Rechtsanwalt Niels Andersen (APS Financial Law) meint: "Der Markt macht sich seine Gedanken. Anleger sollten rechtzeitig gegensteuern und wachsam sein." Was man genau tun kann, erklärt der Anwalt bei Inside Law.

