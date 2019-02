Bad Wörishofen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Nach der Übernahme von ReadSpeaker (http://www.readspeaker.com/de) durch HOYA im Juli 2017 hat HOYA nun seine gesamten Unternehmen im Bereich der Stimmen-Technologie unter der Marke ReadSpeaker vereint. ReadSpeaker umfasst jetzt die bestehenden Firmen und Marken ReadSpeaker, rSpeak, Voiceware, VoiceText und NeoSpeech. Mit der Bündelung dieser führenden Stimmen-Technologie-Anbieter verfügt ReadSpeaker unter HOYA über die Technologie, die Erfahrung und die Teams, um seinen Kunden für jeden Bedarf eine umfassende Lösung mit den besten, qualitativ hochwertigsten Stimmen anzubieten.



Diese einzigartige Kombination von Technologien ermöglicht es den Entwicklerteams von ReadSpeaker, Jahrzehnte an Erfahrung miteinander zu teilen, um Weltklasse-TTS-Stimmen zu entwickeln - basierend auf neuesten Erkenntnissen und Technologien aus den Bereichen Neuronale Netze und Künstliche Intelligenz.



ReadSpeaker wird in Zukunft noch breiter aufgestellt sein, wenn es um Sprachlösungen, hochqualitative Stimmen und Support geht.



ReadSpeaker ist stolz darauf, mit der exzellenten Qualität seiner Stimmen und Lösungen sowie mit seinem Team aus Spezialisten ein Pionier in der Sprachtechnologie zu sein. Passend dazu lautet unser neuer Slogan: Pioneering Voice Technology.



Über ReadSpeaker



ReadSpeaker ist ein weltweiter Stimmen- und Sprachenspezialist mit Dutzenden von Sprachen und lebensechten Stimmen. Mit seinen eigenen, branchenführenden Technologien liefert das Unternehmen die am natürlichsten klingenden synthetischen Stimmen auf dem Markt. ReadSpeaker verwendet die Deep Neural Network (DNN) -Technologie der nächsten Generation, um die Sprachqualität auf allen Ebenen strukturell zu verbessern. ReadSpeaker ist eine Tochtergesellschaft der Memory Disk Division (MD) der HOYA Corporation mit Niederlassungen in 15 Ländern und über 10.000 Kunden in 65 Ländern und bietet ein vollständiges Text-to-Speech (TTS) Angebot mit Software-as-a-Service (SaaS) und lizenzierten Lösungen. Als voll integrierter TTS-Anbieter bietet ReadSpeaker alle branchenführenden Technologien von HOYA (NeoSpeech, Voiceware, VoiceText und rSpeak) und damit eine Vielzahl von Anwendungen für die unterschiedlichsten Bereiche und Geräte in verschiedensten Branchen.



ReadSpeaker gibt Unternehmen und Organisationen eine Stimme für Online-, Embedded-, Server- oder Desktop-Anforderungen, Apps, Sprachproduktion, benutzerdefinierte Stimmen und mehr. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ist das ReadSpeaker-Expertenteam marktführend. ReadSpeaker ist "Pioneering Voice Technology".



