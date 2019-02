Bayer-Calls nach Zahlen mit 115%-Chance

Nach dem Kursverfall der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) im Jahr 2018, in dessen Verlauf der Aktienkurs von 100 Euro auf bis zu 58 Euro um 42 Prozent nachgegeben hatte, konnte sich der Aktienkurs in den vergangenen drei Monaten wieder deutlich oberhalb der Marke von 60 Euro etablieren. Obwohl das Konzernergebnis wegen ungünstiger Einmaleffekte auf 1,695 Milliarden Euro gefallen war, reagierten Anleger auf die über den Expertenerwartungen liegenden Zahlen durchwegs positiv und beförderten die Aktie am 27.2.19 mit einem Kursplus von 4,18 Prozent auf Schlusskursbasis ins Plus.

Wenn sich die nach den Zahlen veröffentlichten neuesten Expertenanalysen erfüllen, in denen die Aktie mit Kurszielen von bis zu 123 Euro zum Kauf empfohlen wird, dann könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 65 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, Bewertungstag 17.4.19, BV 0,1, ISIN: DE000HX72RX7, wurde beim Aktienkurs von 68,53 Euro mit 0,54 - 0,55 Euro gehandelt.

Wenn sich der Kurs der Bayer-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 72 Euro steigert, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,72 Euro (+31 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 66,34 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 66,34 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CJ900X1, wurde beim Aktienkurs von 68,53 Euro mit 0,25 - 0,26 Euro taxiert.

Kann sich die Bayer-Aktie in den nächsten Wochen auf 72 Euro erholen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,56 Euro (+115 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 64,19 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 64,19 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF98WQ3, wurde beim Aktienkurs von 68,53 Euro mit 0,47 - 0,48 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 72 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,78 Euro (+63 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de