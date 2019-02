Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Swiss Life Holding AG hat am 27.02.2019 einen Senior Bond im Umfang von CHF 250 Millionen erfolgreich platziert, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Bond hat einen Coupon von 0,25% und wird im Oktober 2023 fällig. Der Bond wurde bei Investoren im Schweizer-Franken-Markt platziert. Die Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Refinanzierung eines im 2013 emittierten Senior Bonds über CHF 225 Millionen, der im Juni 2019 fällig wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...