Hamburg (www.fondscheck.de) - Die HANSAINVEST Real Assets GmbH hat im vergangenen Geschäftsjahr die Assets under Management auf knapp 5,2 Mrd. Euro ausgebaut, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Vorjahr hatten sich die verwalteten Vermögenswerte noch auf rund 4,8 Mrd. Euro belaufen. "Verantwortlich für den Zuwachs waren neben Wertsteigerungen durch aktives Asset Management insbesondere strategische Ankäufe sowie zukunftsweisende Projektentwicklungen in Deutschlands Metropolen wie der Kapstadtring 5", erläutert Nicholas Brinckmann, Sprecher der Geschäftsführung von HANSAINVEST Real Assets. ...

