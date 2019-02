Die VTG Aktiengesellschaft (ISIN: DE000VTG9999) hat das Geschäftsjahr 2018 erfolgreich abgeschlossen.

Die heute veröffentlichten noch untestierten Zahlen weisen einen Konzernumsatz von 1.072,6 Mio. Euro und damit eine Steigerung von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1.014,4 Mio. Euro) aus. Zurückzuführen ist dieser deutliche Zuwachs vor allem auf die dynamische Entwicklung in der Waggonvermietung: Dank einer weiter gestiegenen Nachfrage konnte die Flottenauslastung hier bis zum Jahresende auf 93,5 Prozent und damit auf ein Zehnjahreshoch erhöht werden. Auch die 2018 erfolgreich abgeschlossene Nacco-Übernahme und die damit verbundene Integration der Flotte wirkte sich positiv auf den Umsatz aus: Die Erstkonsolidierung im vierten Quartal 2018 führte zu einem zusätzlichen Umsatzbeitrag in Höhe von 22,3 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) lag auf Konzernebene mit 349,3 Mio. Euro 1,7 Prozent über dem Vorjahresniveau von 343,4 Mio. Euro. Darin enthalten sind Sonderaufwendungen von 25,6 Mio. Euro, darunter 18,8 Mio. Euro für die Nacco-Übernahme und Kosten in Höhe von 6,8 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot durch die Warwick Holding GmbH (Morgan Stanley Infrastructure). Bereinigt um diese Sonderaufwendungen wäre das EBITDA um 7,9 Prozent auf 374,9 Mio. Euro gegenüber 2017 gestiegen.

"Das vorläufige Ergebnis zeigt, dass wir mit der Nacco-Übernahme einen richtigen und wichtigen Schritt für die langfristige Entwicklung des Unternehmens gemacht haben", sagt Dr. Heiko Fischer, Vorsitzender des Vorstands der VTG AG. "Auch wenn die Kosten für die Transaktion das Konzernergebnis belastet haben: Schon jetzt bestätigt sich, dass wir unsere Position damit auf lange Sicht stärken konnten. Wir sind zuversichtlich, diesen ...

