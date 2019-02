ad pepper media International N.V.: ad pepper media mit starkem Wachstum in 2018 - Erfolgsmodell expandiert nach Frankreich DGAP-News: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges ad pepper media International N.V.: ad pepper media mit starkem Wachstum in 2018 - Erfolgsmodell expandiert nach Frankreich 28.02.2019 / 10:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wachstum um 56 Prozent im abgelaufenen Geschäftsjahr - Ausbau des Standorts in Frankreich - Vittorio Lorenzoni als Leiter des Pariser Büros Das Segment ad pepper media ist im abgelaufenen Geschäftsjahr um 56 Prozent gewachsen und konnte das dynamische Wachstum des Vorjahres damit erneut übertreffen. Die Geschäftsführer mit ihren Teams in Spanien und dem DACH-Raum erzielten dabei Brutto-Sales von 10,6 Millionen Euro und tragen somit maßgeblich zur positiven Entwicklung der Unternehmensgruppe ad pepper media International N.V. bei. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der ad pepper media International N.V. beschlossen, die erfolgreiche Produktpalette des Segments ad pepper media mit Spezialisierung Lead Generierung und Zielgruppentargeting nun auch in Frankreich anzubieten, so wie dies bereits im DACH-Raum und Spanien erfolgreich der Fall ist. Der Fokus der ad pepper media Gruppe in Frankreich lag bisher auf dem Affiliate Marketing Netzwerk Webgains. In Frankreich wird somit zukünftig ein "hybrides" Produktangebot offeriert. Die Leitung des Pariser Büros wird Vittorio Lorenzoni übernehmen, der bereits seit März 2018 das Webgainsgeschäft in Italien verantwortet. "Das kombinierte Angebot aus beiden Segmenten hat sich bereits in anderen Ländern bewährt. In Frankreich werden wir daher zukünftig noch stärker als Full-Service Anbieter wahrgenommen, der gemeinsam mit seinen Kunden neue Strategien erfolgreicher Online Marketing Maßnahmen erarbeitet, sagt Dr. Jens Körner, CEO ad pepper media International N.V. Über ad pepper media: ad pepper media ist eines der führenden internationalen Performance Marketing Unternehmen, spezialisiert auf Lead Generierung und Zielgruppentargeting. Das Unternehmen vermarktet Internet-Werbung weltweit, interaktiv und zielgruppenorientiert. State-of-the-Art-Marketinglösungen unterstützen sowohl Werbetreibende als auch Agenturen bei ihren Produkt- und Werbestrategien. Als Full-Service-Anbieter für Werbetreibende und Websites bietet ad pepper media die komplette Bandbreite der Online Marketing Maßnahmen an: vom Kampagnenmanagement bis zum Reporting. Eigenentwicklungen ermöglichen besonders zielgerichtete regionale, nationale und internationale Kampagnen und den Einsatz effizienter Werbeformate der nächsten Generation. In 18 Jahren hat das Unternehmen über 30.000 Onlinekampagnen in mehr als 50 Ländern erfolgreich gesteuert. www.adpepper.com Über Webgains: Das Affiliate Marketing-Netzwerk ist ein Unternehmen der ad pepper media group mit Hauptsitz in London. Weitere Standorte des 2005 gegründeten Unternehmens sind unter anderem Nürnberg, München, Bristol, Paris, Madrid und New York. Webgains stellt weltweit in 14 Märkten seine innovative Plattform zur Verfügung, die Advertisern eine effiziente Verwaltung ihrer Partner-Programme ermöglicht. Das Performance Marketing- Netzwerk betreut Kunden in 195 Ländern und bewarb 2017 über 20 Millionen Produkte im Onlinesektor, resultierend in einem gross sales value (GSV) von 1 Milliarde Euro. Die Vision von Webgains ist, Affliate Marketing mithilfe von kognitiven Technologien intuitiv, vorhersagbar und proaktiv zu gestalten. Performance Marketing soll von neuen Entwicklungen im Bereich KI und Machine Learning profitieren. Webgains Deutschland wurde im Mai 2018 mit dem PerformixX Award ausgezeichnet und gehört zu den Top 3 deutschen Affiliate-Netzwerken im Bereich Display Performance. www.webgains.com 28.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 150 C 90461 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 911 9290570 Fax: +49 911 929057-157 E-Mail: ir@adpepper.com Internet: www.adpeppergroup.com ISIN: NL0000238145 WKN: 940883 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 782231 28.02.2019 ISIN NL0000238145 AXC0152 2019-02-28/10:28