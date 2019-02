FRANKFURT (Dow Jones)--Der zunehmende Wettbewerbsdruck und hohe Entwicklungskosten bringen die Wettbewerber BMW und Daimler immer näher zusammen. Die beiden Oberklassehersteller kündigten am Donnerstag eine umfangreiche Zusammenarbeit beim Zukunftsthema autonomes Fahren an. Geplant ist eine langfristige und strategische Kooperation, wie BMW und Daimler mitteilten. Die beiden Autokonzerne wollen die Technologie mit milliardenschweren Investitionen gemeinsam weiterentwickeln. Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden.

Die beiden DAX-Konzerne, die vergangene Woche erst ihren Schulterschluss bei Mobilitätsdiensten präsentierten, verbünden sich nun in einem weiteren wichtigen Thema. In Zukunft werden immer mehr Autos teilautomatisiert auf den Straßen unterwegs sein, zunächst auf Autobahnen. Als führend gilt Waymo, das Google-Schwesterunternehmen kommt auf die meisten Testkilometer. BMW und Daimler wollen nun aber verstärkt angreifen.

"Autonomes Fahren ist für uns einer der revolutionärsten Trends, an dem wir im gesamten Daimler-Konzern intensiv arbeiten", sagte Daimler-Entwicklungschef Ola Källenius laut Mitteilung. Daimler gehe es um ein zuverlässiges Gesamtsystem statt individueller Insellösungen, so der Manager, der demnächst die Nachfolge von Dieter Zetsche als CEO des Stuttgarter DAX-Konzerns antreten wird.

BMW und Daimler erhöhten durch die Kooperation die Innovationskraft und beschleunigten die Verbreitung der Technologie, erklärte BMW-Entwicklungschef Klaus Fröhlich. Geplant sei eine skalierbare Plattform, an der auch weitere Unternehmen teilnehmen könnten. Finanzielle Details der Kooperation wurden nicht genannt.

Zunächst sollen über eine skalierbare Architektur mehrere Automatisierungsstufen bis Level 4 entwickelt werden. Level 3 und 4 soll sowohl in Europa als auch in den USA und China das automatisierte Fahren auf Autobahnen ermöglichen.

BMW und Daimler haben bereits wichtige Partner an Bord. Der Münchener Hersteller hat sich vor knapp drei Jahren mit Intel und dessen Tochter Mobileye verbündet, auch Continental, Magna und FiatChrysler gehören der Partnerschaft an. Die Münchner wollen in zwei Jahren mit dem iNext ein Elektro-SUV auf den Markt bringen, das auf Autobahnen phasenweise ohne Fahrer auskommen soll. Daimler kooperiert beim autonomen Fahren bereits seit längerem mit Bosch.

