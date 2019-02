Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe insgesamt robuste Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick für 2019 falle dagegen nicht ganz so überzeugend aus. Die Mitte der angegebenen Spanne für den operativen Gewinn (Ebit) und den Umsatz liege vier Prozent unter den Konsensschätzungen./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 07:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-02-28/10:34

ISIN: DE0005565204