Ceconomy-Calls mit 118%-Chance bei Kurserholung auf 5,66 EUR

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte sich die Erholung bei der Ceconomy-Aktie (ISIN: DE0007257503) noch weiter fortsetzen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Ceconomy-Aktie fiel am 02. Januar 2019 nach einem massiven Abverkauf auf ein Tief bei 2,92 EUR ab. Seitdem befindet sie sich in einer starken Erholung. Am 08. Februar erreichte der Wert seinen Abwärtstrend seit 15. Januar 2018. Anschließend tendierte er einige Tage seitwärts. Inzwischen kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar 2018. In den letzten Tagen behauptete die Aktie sich über diesem Trend, der heute bei 4,84 EUR liegt.

Ausblick: Mit dem Ausbruch über diesen Abwärtstrend ergab sich ein Fortsetzungssignal für die Ceconomy-Aktie ein Fortsetzungssignal für die Rally der letzten Wochen. Die nächsten Ziele liegen bei 5,66 EUR und bei 6,75-6,93 EUR. Sollte der Wert allerdings unter den Aufwärtstrend seit Januar 2019 bei aktuell ca. 4,45 EUR abfallen, wäre die Erholung der letzten Wochen zu Ende und ein Rückfall auf 2,92 EUR würden drohen."

Wer beim aktuellen Ceconomy-Kurs von 5,02 Euro von einem bald eintretenden Kursanstieg auf 5,66 Euro ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Short-Hebelprodukte zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 4,80 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Ceconomy-Aktie mit Basispreis bei 4,80 Euro, Bewertungstag 18.4.19, BV 0,1, ISIN: DE000GA17B44, wurde beim Ceconomy-Kurs von 5,02 Euro mit 0,044 - 0,049 Euro gehandelt.

Wenn die Ceconomy-Aktie im kommenden Monat auf 5,66 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,088 Euro (+80 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 4,6212 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Ceconomy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 4,6212 Euro, BV 1, ISIN: DE000PZ6LES9, wurde beim Aktienkurs von 5,02 Euro mit 0,46 - 0,47 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Ceconomy-Aktie auf 5,66 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Ceconomy-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,03 Euro (+118 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Ceconomy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Ceconomy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de