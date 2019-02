Aktien von Zalando sind am Donnerstag wieder in Mode gekommen. Mit großer Erleichterung reagierten Anleger auf die Quartalszahlen und Prognosen des Online-Händlers von Kleidung und Accessoires. Der Kurs schoss um fast 18 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit Mitte November. Damit ließen die Papiere alle Aktien der Dax -Indexfamilie hinter sich.

Im wegen des Weihnachtsgeschäfts wichtigen vierten Quartal konnte Zalando deutlich mehr Kunden gewinnen. Der Umsatz schnellte um fast ein Viertel nach oben. Zwar ging die operative Gewinnmarge zurück, sie übertraf jedoch die Konsensprognose von Analysten. Die Profitabilität war in den vergangenen Quartalen stets der Pferdefuß in den Ergebnissen des Unternehmens.

"Wir denken, dass man am Markt Schlimmeres erwartet hatte", sagte Analyst David Gardner von Morgan Stanley. Zwar habe der bereinigte operative Gewinn (Ebit) die Konsensschätzung um 8 Prozent übertroffen. Die Prognosen der Berliner deckten sich aber nur mit den Erwartungen. "Das sollte heute aber ausreichen", sagte Gardner mit Blick auf die Kursreaktion.

Die hohen Kursgewinne am Donnerstag dürften also nicht zuletzt der ausgeprägten Skepsis von Anlegern im Vorjahr geschuldet sein. Immerhin war der Kurs von Anfang August bis Mitte Dezember um mehr als die Hälfte eingebrochen. Mitte September hatte die Sommerhitze die Anleger eiskalt erwischt: Nach enttäuschenden Bestellzahlen und einer Umsatz- und Gewinnwarnung war der Kurs um bis zu 20 Prozent eingebrochen.

"Das starke vierte Quartal sollte wieder Vertrauen in das Wachstum wecken", sagte Christian Salis von der Bank Hauck & Aufhäuser. Trotz Investitionen in die IT und Auftragsabwicklung habe die bereinigte operative Marge (Ebit) im Schlussquartal die Markterwartung geschlagen. Mit den Prognosen für den Rest des Jahres trotze Zalando den Bedenken am Markt, dass das zuletzt ins Stottern geratene Wachstum strukturelle Ursachen haben könnte.

Händler vermuteten hinter den hohen Kursgewinne auch einen sogenannten Short-Squeeze: Anleger, die in der Erwartung eines fallenden Kurses Zalando-Aktien leer verkauft hätten, müssten diese Positionen nun eindecken, um ihre Verluste zu begrenzen. Laut dem Bundesanzeiger hatten zwei Investoren ihre Leerverkaufspositionen in den vergangenen Monaten kontinuierlich aufgestockt.

Positiv werteten Händler auch, dass der Zalando-Kurs den im August begonnenen Abwärtstrend nun zunächst nach oben verlassen habe. Damit helle sich die charttechnische Lage etwas auf./bek/bgf/mis

