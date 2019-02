Seit Jahresbeginn befindet sich die Nordex-Aktie im Rallyemodus. 50 Prozent hat der SDAX-Titel nun in zwei Monaten zugelegt. Zwei Kaufempfehlungen verleihen der Aktie weiteren Schwung, inzwischen notiert die Aktie im Bereich von 11,50 Euro. An dem wichtigen Widerstand wird sich entscheiden, in welche Richtung es für die Windaktie geht.

