Unterföhring (ots) - 28. Februar 2019. Schöne 12,7 Prozent der Zuschauer (E 14-49 J.) folgen am Mittwochabend dem Sirenengesang der "Mysterious Mermaids" (20:15 Uhr) auf ProSieben. Der Start der neuen US-Serie verhilft dem Sender zu einem guten Tagesmarktanteil von 11,7 Prozent in dieser Zielgruppe.



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 28.02.2019 (vorläufig gewichtet: 27.02.2019)



