Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Geldmenge M3 im Euroraum ist im Januar um 3,8% gegenüber dem Vorjahresmonat gewachsen, nach einem Plus von 4,1% im Dezember, so die Analysten von Postbank Research. Das Geldmengenwachstum bewege sich damit weiterhin in seinem seit Frühjahr vergangenen Jahres bestehenden Seitwärtstrend zwischen 3,5% und 4,5%. ...

